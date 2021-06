/FOTOGALERIE/ V Mladé Boleslavi v těsném sousedství panelového sídliště je "Evropsky význačné chráněné území", Národní Přírodní Památka. Jmenuje se Radouč a je to stepní krajina.

Syslové žijící na Radouči mohou opravdu někdy připomínat surikaty | Foto: František Hormandl

Pamatuji, že to vždy to bylo takové rozsáhlé hřiště, park pro děti ze sídliště. Byl zde dokonce i uměle vytvořen kopec dětem na sáňkování. Pouštěli se zde draci anebo se tu učily děti jezdit na kolech. Přesto se tu vždy drželo mnoho různých zvířat. Zajíci, bažanti, často i srna se tu objevila, ale hlavně to byl vyhlášený ráj divokých králíků, vyskytoval se tu i sysel. Pak přišly roky, kdy zajíce i králíky kosila myxomatóza. Bohužel také psy, které zde páníčkové navolno venčili. A stavy zvířátek šly prudce dolů. V té době se v celé Evropě stal sysel obecný silně ohroženým druhem.