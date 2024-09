Simulovaně se zde volilo do krajského zastupitelstva, stejně jako do Senátu Parlamentu ČR (zde samozřejmě proběhla simulace 1. kola voleb). Realizaci projektu si vzali za své studenti čtvrtého ročníku gymnázia. Příprava zahrnovala propagaci projektu, přípravu volebních lístků, seznamů, přípravu volební místnosti a samozřejmě samotný proces voleb. To vše s vědomím, že skutečné aktivní volební právo naši občané získávají s dovršením 18 let.

Naše volební účast činila 45,83 %, kdy ze 408 možných hlasujících odevzdalo svůj hlas 187 voličů. Účast v rámci oborů - odborné učiliště 36 %; odborná škola 43 %; gymnázium 75 %. Z toho je patrné, že část žáků využila možnost své „hlasovací právo“ nevyužít.