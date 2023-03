/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tradiční projekt studentského vozu Škoda Academy je zpět. Tento rok je to již podeváté, kdy studenti v Mladé Boleslavi navrhují a staví svůj vysněný automobil. Od roku 2014 demonstrují tyto unikátní vozy vysokou úroveň výuky na Středním odborném učilišti Škoda Auto.

V roce 2022 studenti přestavěli vůz Škoda Kamiq na velkolepý rallyový vůz Škoda Afriq a zároveň poukázali na odpovědnost společnosti Škoda Auto za aktivity koncernu Volkswagen v severní Africe. | Foto: Škoda Auto

Devětadvacet studentů Škoda Academy již začalo pracovat na novém studentském voze. Už od školního roku 2013/2014 vytvářejí studenti pod dohledem svých učitelů v rámci projektu studentského vozu své vlastní vysněné auto – od počáteční fáze až po hotový unikátní automobil. Dostává se jim také podpory z mnoha různých oddělení Škoda Auto, například z oblasti designu a technického vývoje. Podrobnosti o devátém studentském voze, jako je výběr výchozího modelu, název nebo zaměření přestavby, budou zveřejněny během následujících měsíců.

„Studentský vůz je již devět let nedílnou součástí výuky Škoda Academy. Skvělý týmový duch, nadšení našich mladých talentů a jejich smysl pro detail mě nikdy nepřestanou fascinovat. Díky našemu projektu získávají žáci praktické zkušenosti z každé fáze vývoje vozu. Získávají rovněž nové vědomosti a cenný vhled do řady různých oddělení společnosti. Už se velmi těším na studentský vůz číslo devět a přeji všem zúčastněným hodně zábavy a úspěchů při práci na tomto skvělém projektu,“ uvedla Maren Gräf, členka představenstva Škoda Auto za oblast Lidé a kultura.

„S velkým očekáváním letos poprvé zblízka sleduji naše svěřence při vývoji devátého studentského vozu. V tomto projektu mohou naši mladí talenti zúročit vše, co se naučili v předchozích letech. Zároveň procházejí ideální průpravou pro kariéru v naší společnosti. Tento projekt dává studentům možnost udělat si s velkým předstihem reálnou představu o náplni práce široké škály pozic ve Škoda Auto. Naši studenti tak mohou objevit nové oblasti zájmu a následně učinit první rozhodnutí o tom, kde by chtěli v budoucnu pracovat a uplatnit své nadání,” řekl Maren Kabowski-Ciecior, vedoucí Škoda Akademie.

První předchůdci studentských vozů z roku 1975

Studenti odborného učiliště Škoda Auto dosud pod vedením svých učitelů navrhli a postavili osm studentských vozů Škoda. Více informací o předchozích studentských projektech naleznete ZDE. Na osmém studentském voze Škoda Afriq se poprvé podílel i tým Škoda Motorsport. Prvními předchůdci tohoto inovativního projektu, jediného svého druhu v České republice, byly čtyři kusy vozu Škoda Buggy typ 736, které v roce 1975 ručně postavili studenti firemního odborného učiliště pro právě vznikající autokrosovou scénu v tehdejším Československu.

