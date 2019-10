Stříbrná radost Tesaříkové a Tancmanové. Boleslavští záchranáři na ME

Ve dnech 20.–24. 9. 2019 se v italském městě Riccione konalo mistrovství Evropy ve vodním záchranářském sportu. Česká republika zde měla svůj seniorský i juniorský tým. Do reprezentačních výběrů se nominovali i 2 mladoboleslavští záchranáři – Kateřina Tancmanová (do juniorské reprezentace) a Michal Lhotka (do reprezentace seniorské). V konkurenci 20 evropských států dosáhla česká výprava jak v mořských, tak bazénových disciplínách, nejen na cenná bodovaná umístění, ale i na medailové pozice.

Stříbrná radost Tesaříkové a Tancmanové. Boleslavští záchranáři na ME. | Foto: Lenka Vernerová Lhotková