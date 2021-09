Z děvčat odehrála dobré utkání Bára Michálková, která porazila vítězku mezinárodního turnaje ITF Kristýnu Hranáčovou ve třech setech 6:0, 5:7, 6:4. Zápas byl opět ve druhé sadě poznamenán nervozitou. Nejmladší naše hráčka Valča Vachková, která je ještě starší žákyní, prohrála utkání se silnou soupeřkou Nelou Charvátovou po boji ve třech setech, kdy Valča zejména ve třetí sadě ztrácela kondičně a projevila se únava. Za stavu 2:4 na body jsme odehráli dvě čtyřhry chlapců a jednu dívek. Oba chlapecké páry po marném boji prohrály. Čtyřhra dívek byla vyrovnanou partií a Bára Michálková a Veronika Šprojcarová odehrály slušný zápas, který se bohužel z důvodu nepříznivého počasí nedohrál. Děvčata hrála slušně na podání a zejména Veronika Šprojcarová doplnila Báru hrou u sítě včetně zakončení několika smeči a je příslibem do družstva dospělých na příští sezonu.

Jirka Čížek prohrál s Markem Havlíčkem 4:6, 2:6. V prvním setu měl vedení 4:1, ale první set se mu nepodařilo dotáhnout do vítězného konce, ve druhém setu dominoval soupeř i díky nevynuceným chybám našeho hráče. Tomáš Pavel měl soupeře, kterého mohl porazit. První set byl ve vedení 5:2 a po nervózní koncovce setu v tie breaku ztratil téměř vyhraný set a nakonec i zápas. Vašek Němeček se i přes některé taktické chyby dokázal z našich hráčů nejlépe soustředit a zvítězil 6:4 a 7:6. Libor Kverek odehrál kvalitní zápas se soupeřem, který téměř nechyboval, výborně běhal a měl trpělivost ve výměnách. Tato hra Liborovi pojetím sice vyhovovala, zejména dlouhé výměny od základní čáry, ale v koncovce první sady bohužel se projevila nezkušenost a druhý set z nepochopitelných důvodů Libor odstoupil od své hry a prohrál 6:7 a 2:6.

Všichni hráči prošli křestem mistrovství republiky, kde jsme bohužel prohráli utkání 2:7 se zkušeným družstvem Severočeská tenisová o.s., která je složena ze tří severočeských klubů. Toto družstvo disponuje kvalitním kádrem hráčů se zkušenostmi z účasti na mistrovství republiky v minulých letech, kdy dva roky po sobě také prohrálo své úvodní zápasy. Tato zkušenost se promítla bohužel v náš neprospěch včetně oprávněné nervozity našich hráčů. Myslím, že jsme odehráli celkově průměrné utkání poznamenané nervozitou a minimálními zkušenostmi z vrcholných utkání. Na druhé straně to je tenisová škola do budoucna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.