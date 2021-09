Vyprodané hlediště osadili jak dospělí, tak i děti s rodiči, kteří chtěli marionety vidět z bezprostřední blízkosti. Po zahájení sezóny, 2. září, se divadlo chystá představit dětem nové dopolední pohádky a dojde i na oblíbený pořad "Host do domu." V říjnu 2021 navštíví nejmenší divadlo na Holých Vrších filmová a divadelní herečka Dana Morávková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.