Vítěznou trofej si na konec odvezla Kateřina Poddaná s koněm Jessie, na druhém místě skončila Alena Brzáková s koněm Safirou a na třetím místě se umístil Filip Šimon s koněm Borůvkou.

Stejné trati se v zábavném podání účastnil i Jakub Sedláček a Oldřich Cholenský jako jezdec a jeho kůň drak. Tato výjimečná dvojice prošla celou trať bez jediné chybičky, nezalekli se žádné překážky a vše zdatně a zábavně zdolali. Za svůj výkon si tato dvojice zasloužila originální první místo za zdolání trati v originálním a zábavném stylu.

A ani letos nechyběla koňská čtverylka, kterou nadaní jezdci předvedli v přestrojení za postavy z Pána prstenů. Jako doprovodný program byla ukázka dravého ptactva, vystoupení s biči a ukázka historického šermu.

Dravé ptactvo do Kobylnic přišel ukázat a představit Daniel Dobrkovský, který v Kobylnicích vede sokolnický kroužek. Daniel návštěvníky seznámil s orlem skalním Lyrou a kánětem harrisovým Fany, povyprávěl o svých sokolnických chovatelských začátcích a úspěších, o tom jaké to je chovat dravého ptáka – čím se takový pták krmí, co vše potřebuje ke svému životu, jak odchovává mláďata a mnoho dalších užitečných důležitých informací. Káně harrisovo Lyra ukázala své letecké dovednosti i mezi návštěvníky. S kánětem harrisovým Lyrou i orlem skalním se návštěvníci mohli vyfotit.

Vystoupení s biči návštěvníkům předvedl Jerry Holek se svojí skupinou. Ti společně ukázali jak s biči pracovat a co vše je možné s nimi dělat. Návštěvníci tak mohli vidět přesné sestřelování věcí pomocí biče či uražení květin na špejlích. O ukázku historického šermu se postarala historická skupina Páni z Michalovic. Ti si pro návštěvníky připravili několik kratičkých vystoupení s různými zbraněmi.

Během dne si mohli návštěvníci prohlédnout i různé obyvatele ranče: nadanou a slavnou kravičku Nastěnku, která již několikrát vystoupila společně se svojí majitelkou Lucií Matějkovou na několika různých akcích, velblouda Korona , který je symbolem ranče, nosála, oslíka, morčata, králíky, andulky a mnoho dalších zvířátek, která na ranči žijí.

Hudební doprovod zajistila kapela Porcelán, která hlavně během nemalé deštivé přeháňky zlepšila náladu všem účastníkům i návštěvníkům ranče svými písničkami.

