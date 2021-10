/FOTOGALERIE/ Oceňujeme nejlepších osobnosti z našich řad. Stávají se jimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích, stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením budují lásku k pohybu u generací našich členů. Slavnostní vyhlášení ankety Sokol roku 2020 se uskutečnilo 22. 9. 2021. Letos se ceny udělovali v jedenácti kategoriích.

Z vyhlášení Sokola roku 2020 | Foto: Stanislav Jermář

Ve všestranném sportu jsme měli dvě želízka v ohni. Ze Sokola Benátky za župu Fügnerovu kandidovala na cenu Radky Daňkové pro mladé objevy do 35 let, Kamila Heřmanová jako hlavní trenérka gymnastiky. V roce 2020 připravila a uvedla v život nultý ročník gymnastického poháru v Benátkách nad Jizerou (Gymnastiádu), kterého se účastnilo na 80 závodnic, a její výborné výsledky v trenérské práci, zapojení do videí pro cvičence v době Covidu 19 a organizování různých aktivit s oddílem během zákazu cvičení přesahovaly nad rámec většinu cvičitelů na župě. Její zdravá zapálenost pro činnost s mládeží má vynikající vzestupnou tendenci, právě její jméno již jako trenérky bylo několikrát garantem dobře odvedené práce.