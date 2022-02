Celé to začalo v 15:10 pod sochou Jana Amose Komenského v parku vedle naší sokolovny, kde se shromáždili krojovaní tak, aby za písně V nový život přešli ke dveřím sokolovny. Tam jsem zabušil na dveře a když vyšel pan starosta naší jednoty, slavnostně jsem ho požádal, abychom mohli „velké výročí oslaviti i pietou předky uctít“. Symbolicky byl krojovaným předán svitek s povolením a za zahajovací fanfáry jsme vstoupili do budovy.

Následovala krátká úvodní řeč a pozvání k úkolým hrám, jejichž výsledkem měla být velká česká vlajka z nalepovaných čtverečků látek. Děti i dospělí na 5 stanovištích poznávali české dějiny, folklór, zdraví, pohyb a heraldiku. K poslechu i tanci hrál 20členný orchestr, který také doprovázel slavnostní a pietní akt vhodnými fanfárami. Nechyběla ani ukázka cvičení z naší jednoty. Se svou ukázkou vystoupila gymnastika.

Pár minut před 16. hodinou jsme se všichni přesunuli do vyzdobeného předsálí k pamětní desce, ke které pan starosta za všechny položil věnec k účtě předků. Pokračovalo se proslovy a přáním Sokolu do dalších let.

U pamětní desky stali čestnou stráž legionáři z ČSOL jednoty Mladá Boleslav.

Sokol má 160 let. Významné budovy napříč republikou zářily v sokolských barvách

Pokračovali jsme slavnostním aktem - coby dar Sokolu jsme vyhlásili vznik nového, vzdělavatelského oddílu Sokolství. Ručně psanou památnou zakládací listinu jsme s celým oddílem nechali požehnati svěcenou vodou panem farářem. Listinu jsme slavnostně přečetli a poté jsme ji my zakladatelé, Štěpán, Samuel a Lukáš, podepsali a pečetí stvrdili.

Dále přišly na řadu 10minutové semináře o českých dějinách, zdraví, lidovém činění a heraldice. Taneční vystoupení lidového tance, společný zpěv písně Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

Po dobu bylo zajištěno občerstvení - české koláče, buchta, chlebíčky, dort atd.

Konec jsme zpestřili dramatickou ukázkou o setkání Tyrše s Fügnerem v myslivně Na Králi. Velké perníkové překvapení - miniaturní mladoboleslavská sokolovna celá z perníku.

Autor: Samuel Bažo