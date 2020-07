Jedná se např. o MČR v Taekwon-do ITF a nově gymnastické závody, letos ve zkušebním kole. Jednota pracuje za velké podpory města a aktivní účasti některých členů úřadu. Naší společnou akcí je hlavně Běh naděje, (začínali jsme jako Běh Terryho Foxe), který v loňském roce odstartovali společně starostové města a naší jednoty. Za pěkného počasí přivedli někteří dlouholetí účastníci již i své potomky.

Je to skvělý pocit, když se sejdou generace na akci, kterou od začátku pořádáme. Je to jako když vás jako dítě přivedou do Sokola a cvičíte s rodiči, potom šíleně rychle proběhne větší část aktivního života a ocitáte se ve cvičení seniorů a kruh se takzvaně uzavírá. Je to přirozený koloběh v kruhu přátel, kde společné vzpomínky i myšlenky jsou pro většinu z nás samozřejmé. V únoru jsme stačili uspořádat nultý ročník Benátecké Gymnastiády, kde víc než šedesát gymnastek bojovalo poprvé v naší historii o stupně vítězů na benátecké půdě. Pak přišel COVID 19 a bylo po cvičení především seniorské koedukované cvičení a Pilates mužů, což byly nejohroženější skupiny cvičících.

Jsme organizace, která vznikla v roce 1884 na základech touhy po osamostatnění a demokracii, výjimečnosti setkávání v kolektivu stejně smýšlejících lidí, plných odhodlání a sportovního ducha. Jmény našich předků jsou na jejich věčnou památku pojmenovány ulice našeho města. Sokolové věrni tradicím, ale s jasným cílem být součástí zdravé společnosti opět píší historii. Snaha přistupovat k řešením se zdravým rozumem je bohužel poznamenána roky nesvobody a zásahy do našeho rozhodování, které mají stále velký vliv na vedení jednot a žup.

V plné míře se tato skutečnost objevuje v případech, kdy máme vyslovit svůj zdravý názor a plně se za něj postavit. Stále se obáváme nějakých postihů a intrik ze strany oponentů a samozřejmě, že i přijdou! Jen silná jednota se silným kolektivem sokolů se srdcem na pravém místě pevně podrží své členy a jejich názor, který zastávají i oni jako celek. A právě takovou jednotu máme i v Benátkách nad Jizerou. I přesto je stále co zdokonalovat, ale základ je tady výborný již od doby vzniku jednoty po roce 1990.

S příchodem velké zkoušky v podobě izolace, která měla jméno C19, jsme se dobře vypořádali. Naši členové se okamžitě zapojili do pomoci šití roušek, tak potřebných pro prvotní ochranu našich občanů. Cítili jsme potřebu být poblíž svým cvičencům a pomocí Facebooku jsme s nimi komunikovali. Různá pohybová cvičení byla výzvou pro mladé gymnastky a florbalisty. Přidávali jsme cvičení pro seniory a pomocí telefonických SMS zpráv jsme aktivovali jejich sebevědomí a snažili se posílit jejich pozitivní náladu, která byla mnohdy jedinou obranou ve dnech nejistoty. Využívali jsme pomoci města Benátek nad Jizerou a společně se navzájem podporovali.

Odkazy na videu jsme jménem naší župy Fügnerovy oslovili všechny župy v ČOS, ale reakce byla téměř nulová. Posílali jsme na jednoty, které byly aktivně viditelné, své odkazy na cvičení, a vyzývali ke společnému zapojení. Česká obec sokolská přichází také s pořadem videí pro jednotlivé věkové kategorie. Teprve když jsme totéž pobídnutí zaslali na jednotlivé župní náčelnice a náčelníky, začali se objevovat první videa našich bratrů a sester z aktivních jednot. Opravdu moc děkujeme všem, kteří cvičili s námi a dokázali, že se umíme vzít za společnou věc.

Pomalu se vše uvolňuje, roušky mizí, ale opatrnosti není nazbyt!!!! V Benátkách jsme ihned jak nám to podmínky dovolily, uspořádali malou náhradu pro děti - Cestu zámeckým parkem a společně s dalšími sportovci, správou městských lesů a městem se postarali o malý zážitek pro celé rodiny. Cvičení po měsíci je opět u konce a doufáme, že se na začátku září shledáme ve zdraví.

Přejeme krásné prázdniny a zasloužené dovolené.

J.Lhoťan st.