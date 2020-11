České hokejisty čekají v rámci tradičního Karjala Cupu tři utkání: ve čtvrtek 5. listopadu v Helsinkách proti Švédsku, v sobotu 7. listopadu se utkají s domácím Finskem, v neděli 8. listopadu pak turnaj na stejném místě zakončí duelem proti Rusku. A ještě více než kdy dříve půjde o to, kolik gólů dokážou nastřílet. Každá branka totiž zajistí 125 obědů zdarma včetně hokejového dresu reprezentace pro personál infekčních a Covid oddělení některé z českých nemocnic.

„Situace je vážná a jakákoliv podpora přetíženého zdravotního personálu má smysl. Proto jsme se v rámci našeho dlouhodobého partnerství s českou hokejovou reprezentací rozhodli podpořit ty, kteří v této době pracují s obrovským nasazením a v těžko představitelném stresu,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení značky Škoda. „Zapojí se i někteří z našich spolupracujících influencerů. Vyjma přímé podpory v zajištění kvalitní gastronomie v této nelehké době, vnímáme rozměr této akce i částečně symbolicky, abychom všem zdravotníkům ukázali, že si jejich práce nesmírně vážíme a jsme v tom s nimi společně. Zároveň takto aspoň částečně podpoříme restauratérství, což je jeden z nejvíce postižených sektorů tuzemské ekonomiky,“ dodává Jiří Maláček.

Rozvoz tříchodového menu (polévka, hlavní jídlo a dezert), zajistí vozy Škoda, které využívá Český svaz ledního hokeje. Poprvé vyjedou v pondělí 9. listopadu, až bude jasné, jaké výsledky dokázali čeští hokejisté se třemi věhlasnými soupeři na turnaji Karjala Cup uhrát. Už nyní je jasné, že obědy se povezou minimálně do tří nemocnic. Za každý gól nad tři se pak přidá další nemocnice. Rozvoz bude probíhat tři až pět dní, dle konečného počtu vstřelených hokejových toušů do branky soupeře. Na webu www.skodaautopomaha.cz mohou od 3. listopadu fanoušci hokeje i všichni ostatní, kterým není současná situace zdravotního personálu lhostejná, hlasovat, do kterých krajských nemocnic by měly vozy naložené gastronomickým zážitkem pro zdravotníky zamířit. S každým vstřeleným gólem hokejové reprezentace budou následně zdarma dodány další obědy do nemocnice s největším počtem udělených hlasů. Každé zvolené nemocniční zařízení resp. jeho infekční popř. Covidové oddělení, s největším počtem obdržených hlasů získá 125 tříchodových menu odkazujících na letošní jubileum 125 let existence společnosti, kterou dnes známe jako Škoda Auto. Součástí každého balíčku bude i dres hokejové reprezentace ČR.

„Lékaři, sestřičky a další zdravotnický personál odvádějí neuvěřitelnou práci a zasluhují plné uznání i obdiv,“ přidává se Filip Pešán, trenér české hokejové reprezentace. „Nikomu z nás není lhostejné, jak se situace vyvíjí a čemu všemu musí na svých pracovištích čelit. Jsem proto rád, že jim můžeme tímto způsobem alespoň symbolicky poděkovat a vyjádřit podporu. Všem lékařům a sestřičkám chci jménem hráčů vzkázat, že si jejich práce nesmírně vážíme a držíme jim palce. Jsou skvělými reprezentanty naší země.“

Obědové menu pro nemocniční personál zajistí se svým týmem Jan Punčochář, šéfkuchař oblíbené pražské restaurace U Matěje, známý rovněž z televizní soutěže Masterchef, a také kuchyně Tomáše Dolníčka z brněnského Koishi restaurantu.

Tato akce se zařadila mezi další aktivity Škoda Auto, která se na mnoha úrovních od počátku pandemie zapojuje do boje proti šíření koronaviru. V rámci projektu #SkodaAutopomaha automobilka darovala 100 nových vozů Škoda Octavia Combi v hodnotě 85 milionů korun zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb, carsharingová platforma HoppyGo zprostředkovala bezplatné zapůjčení 200 vozů charitativním organizacím, dobrovolníkům, městům, zdravotním a sociálním službám. Škoda Auto DigiLab pak dal k dispozici 150 elektrických skútrů BeRider lékařům a zdravotníkům. Mimo to se Technický vývoj Škoda Auto podílel na výrobě respirátorů nejvyšší třídy FFP3 pro zdravotnický personál. Na 3D-tiskárnách v automobilce se tiskly části ochranných štítů. Škoda Logistika pak tisíce dalších štítů distribuovala lékařům a nemocnicím.

„Využili jsme naše možnosti a zkušenosti. Je pro nás důležité, že se naše pomoc dostává přímo a bez zbytečných průtahů k lidem, kteří to nejvíce potřebují. O to jde v této těžké době především. V podobných aktivitách budeme rozhodně pokračovat, dokud to situace bude vyžadovat,“ uzavírá Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto Česká republika.

