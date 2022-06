Po krátkém přivítání a představení stanovišť, se mohli všichni vrhnout na naše připravené kolečko. S kapkami se házelo na terče. Jedná se o rybářskou závodní disciplínu. Někteří by se v této dovednosti určitě neztratili. V Jizeře se chytaly ryby. No, ryby měly zrovna volno, ale nějaké rybky se na břeh mrkly. O kousek dále vozili místní dobrovolní hasiči děti v člunu. Velice zajímavé byly stany s tematikou, co do přírody nepatří a naopak. S některým odpadem si zkrátka sama příroda neporadí. Dále poznávání fauny a flóry kolem břehů našich vod.