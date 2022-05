Na Veselé se loví na všechny způsoby dle rybářského řádu. Nahozeno bylo na položenou, feeder a plavanou. V půl deváté byla přestávka, kterou závodníci využili k občerstvení. Pro rozhodčí to je čas k vážení úlovků. Do hodnocení se započítávají všechny ulovené ryby a rozhoduje hmotnost. Po celém revíru bylo co vážit. Většině se podařil nějaký ten úlovek hned v prvním kole. Nejčastěji to byli cejni, plotice, okouni. Ulovilo se i dost kaprů a dokonce několik amurů. Druhá polovina byla odtroubena a opět se ve vezírcích hromadily ulovené ryby. Vzhledem k vyrovnanému čelu závodu se makalo až do konce. Ten byl naplánován na půl dvanáctou. Na řadu přišlo opět vážení úlovků a pak už se vše sečetlo.

Celkem se chytlo 173 kg ryb. Ten nejlepší a vítězem letošního ročníku se stal pan Jón Richard. Na jeho kartě na konci závodu bylo 12.100 bodů. Na druhém místě skončil pan Szotkowski David se ziskem 9.230 bodů a o stupínek níže pak pan Tuček Ondřej s 8.040 body. Podrobné výsledky a fotogalerii naleznete na webu rybářů z Mnichova Hradiště.

Poděkování patří všem zúčastněním. Nejen my, ale všichni ostatní co pořádáme různé akce, je děláme pro vás. Pokud je budeme mít i nadále pro koho dělat, tak to bude dobré.

Autor: Josef Ďurček

