Soutěžící páry v prvním měsíci tréninků svědomitě pilovaly a budou i nadále vybraný standartní a latinskoamerický tanec. Oba tance a také společnou choreografii všech párů předvedou odborné porotě a diváckému publiku na slavnostním galavečeru v Mladé Boleslavi. V letošní odborné porotě zasedne například zpěvačka Martina Pártlová nebo vítězka posledního ročníku televizní taneční soutěže Stardance Veronika Khek Kubařová.

Na galavečeru zatančí Veronika Bajerová a Tomáš Vořechovský vášnivé Tango a veselou Cha Chu, Monika Sommerová a Daniel Kecskeméti rychlý Quickstep a svůdnou Rumbu. Lenka Vlasáková a Jakub Vodička předvedou nedbale elegantní Slowfox a rytmický Jive, Filip Březina a Veronika Jirků romantický valčík či energické Paso doble. Svým pojetím Quistepu a Cha chou budou ve finále bojovat také Michal Slaný a Zuzana Šťastná. Na pódiu se představí rovněž Michal Vejdělek s Michaelou Novákovou něžným Waltzem a dynamickou Sambou.

„Přeložení slavnostního galavečera jsme zažili už na jaře a kvůli pandemii přesouvali finále pražského třetího ročníku Roztančeného divadla. Je to pro nás i nyní velká výzva. Dát dohromady ideální termín, ve kterém musíme skloubit časové možnosti účinkujících, poroty a také divadla v Mladé Boleslavi není jednoduché. Ale nevzdáváme se a já jsem rád, že jsme takový termín našli v poměrně krátkém čase a budu doufat, že galavečer budeme moci uskutečnit,“ říká jeden z autorů projektu Martin Šimek a dodává: „Jsem rád, že i přes aktuální situaci neztrácí jednotlivé páry chuť do tréninků a věřte, že je opravdu na co se těšit. Držím nám všem pěsti, ať se brzy vidíme v divadlech, koncertech a dalších kulturních akcích, nejen v rámci projektu Roztančeného divadla.“

Pro svoje favority mohou hlasovat také diváci a to přímo na stránkách www.roztancenedivadlo.cz. Vítězný pár získá pomyslnou cenu popularity. Aktuální informace o projektu je možné sledovat na internetových stránkách projektu, Instagramu, Facebooku a také na Youtube. Vstupenky na slavnostní galavečer jsou v prodeji na internetovém portálu www.mdmb.cz nebo přímo na pokladně divadla. Stávající vstupenky zakoupené na původní listopadový termín zůstávají v platnosti Roztančené divadlo s podtitulem „V rytmu české energie“ jede dál.

Markéta Hanušová