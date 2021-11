RETRO: Znají naše slzy i tajná přání. Hračky našeho dětství jsou plné vzpomínek

Milujeme retro a milujeme hračky. V tom už máme jasno! Ve chvíli, kdy jsme čtenáře Deníku vyzvali, aby nám zaslali fotky hraček z dětství, neváhali jste prohledat půdy, sklepy a pokojíčky u rodičů, abychom se s vámi mohli vrátit do dětských let. Co všechno se vám nakonec podařilo najít, si můžete prohlédnout v naší galerii. Všem za zaslané fotky hraček mockrát děkujeme!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Medvěda Bérošku Hana Dostálová sama oblékla. | Foto: Za zaslání fotky děkujeme Haně Dostálové z Hranic.