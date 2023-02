Jeho zachování pro mnoho dalších let má zajistit celková oprava, na které se kromě města, firem a drobných přispěvatelů podílí i Nadační fond Škoda Auto.

Závěr devatenáctého století znamenal pro farní kostel sv. Máří Magdalény řadu interiérových změn. U vítězného oblouku přibyl k sochám sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava oltář Panny Marie, zároveň byly nahrazeny původní varhany, které novobenátečtí občané odkoupili roku 1785 ze zrušeného kostela sv. Václava v Praze na Zderaze. Právě vestavěním stroje varhanáře Petra.

„Tento varhanní stroj byl vsazen do původní zachovalé varhanní skříně,“ prozradil Marek Miškovský, farář římskokatolické farnosti v Benátkách nad Jizerou s tím, že nové varhany ještě musel církevně posvětit benátecký děkan Václav Srb. Jako první je dle kroniky rozezněla píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe a následně se varhany staly součástí bohoslužeb a městských slavností.

Změna nastala po roce 1948, kdy byla církev považována za nepřítele státu a ztratila veškerou podporu. To mělo vliv i na údržbu barokních varhan. „Každý hudební nástroj trpí, pokud se na něj nehraje. Problém částečně řešil děkan Bedřich Ťupa, který zval do farnosti členy slavného filharmonického rodu Bendů a její provoz se snažil zajistit ze zahraničních zdrojů. I on však byl v osmdesátých letech z farnosti vyhnán,“ líčil Miškovský.

Nyní je stav varhan nevyhovující. Jejich oprava započala před necelými dvěma lety a je rozdělena do tří etap. Během nich dochází postupně k renovaci cínových píšťal a dřevěných prvků v prvním a druhém manuálu, varhanního pedálu, vzduchového hospodářství, očištění skříně i k výměně kompletní elektroinstalace.

„Barokní varhany v kostele sv. Máří Magdalény mají obrovskou historickou i kulturní hodnotu přesahující mladoboleslavský region, což dokazuje jejich zařazení na Státní seznam movitých památek. Vnímáme tedy povinnost udělat maximum pro jejich zachování,“ řekl Martin Hrdlička, člen správní rady Nadačního fondu Škoda Auto, který opravu varhan podporuje v rámci grantu Tady jsem doma už od loňska.

Na podporu varhan se konají i benefiční koncerty, historické přednášky, komentované prohlídky či Běh pro varhany, který farnost pravidelně pořádá. Kromě toho se podílí na komunitním sázení stromů a dalších dobrovolných akcích.

