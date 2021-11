Před mrazem chráníme na terasách a v nádobách vysazené okrasné dřeviny. Bal v nádobách promrzne rychleji a dříve než ve volné půdě.

Hlízy mečíků před uskladněním očistíme v době, kdy lze starou hlízu snadno oddělit od lůžka nové hlízy. Kontrolujeme uskladněné hlízy a cibule a chráníme je před škůdci a chorobami.

U všech ovocných keřů a stromů provádíme těsně po opadu listů podzimní postřik některým z měďnatých přípravků například Champion, Kuprikol, Kocide je zvláště potřebný u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti suché skvrnitosti listů peckovin. Postřik provádíme zásadně za suchého počasí, při teplotách nad 7 °C.

Protože bulvy celeru rostou pod zemí a navíc jsou odolné proti mrazíkům, nechává většina pěstitelů sklizeň celeru až na konec sezony. Důvodem je i to, že se vlivem dostatku podzimní vláhy bulvy ještě zvětšují. Se sklizní proto nespěcháme, vždyť dobře vyvinuté bulvy se mnohem lépe skladují. Bulvy rycími vidlemi vyryjeme. Listy v žádném případě neodřezáváme, vždy je lepší je odtrhnout, ponecháme pouze středové srdíčko listů. Do připravené bedýnky s pískem či rašelinou ukládáme jednotlivé bulvy po zakrácení kořenů, bulvy se nesmí vzájemně dotýkat a substrát by měl zakrývat pouze jejich spodní třetinu.

Ovoce uskladněné ve sklepě pravidelně kontrolujeme, dozrávající konzumujeme nebo zpracováváme. Skládkovými chorobami napadené plody ihned odstraňujeme, abychom zabránili šíření infekce. Sklep za chladných avšak bezmrazých nocí vydatně větráme.

Před zimou je vhodné u mladých výsadeb stromů i keřů nahrnout ke kmínkům půdu nebo přihodit kompost. Omezíme tím vysychání půdy a případné poškození silnějšími mrazy.

Autor: Petr Kumšta