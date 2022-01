U révy vinné ještě nezačínejte se zimním řezem. Neořezaný keř révy vzdoruje lépe zimním mrazům než keř ořezaný. Z jednoletého dřeva je vhodné již nyní odebrat rouby o délce asi 30 cm. Po lehkém zvlhčení je zabalte do igelitového sáčku a uskladněte ve studeném sklepě. Podobně si připravte i podnože pro roubování.

Brambory nelze skladovat při hodně nízkých teplotách. Vhodná skladovací teplota pro konzumní brambory je asi 5 °C . Klesne-li pod 3 °C, mohou hlízy získat nasládlou chuť. Pokud tedy sklep větráme, nezapomínáme větrací otvor včas zavřít a když hrozí velké mrazy, dobře ho utěsníme, třeba tak, že před sklo připevníme polystyrenovou desku. Hlízy určené pro sadbu snesou teplotu nižší, 2 až 4 °C, ale namrznout nesmějí.

Brambory by se ve sklepě neměly skladovat ve vysokých vrstvách. V tomto případě by je mohlo ohrozit šednutí dužniny. Poznáte ho velmi snadno, jakmile bramboru rozkrojíte – na okrajích jsou patrné šedé až černé skvrny, které se mohou postupně rozšiřovat až ke středu hlízy. Kromě nesprávného skladování může tuto chorobu zapříčinit také nešetrné zacházení při sklizni nebo to, že hlízy během skladování zbavujeme klíčků.

Mečíky nejčastěji napadají třásněnky mečíkové. Ty poškozují listy a květy, při skladování i hlízy. Obvykle se schovávají v suchých šupinách na povrchu hlízy, a pokud mají vhodné podmínky, hlavně vyšší teplotu, množí se a poškozují hlízy. Suché šupiny a zbytky listů byste tedy měli odstranit. Můžete to udělat i nyní, dodatečně. A jestli byly vaše mečíky během sezony třásněnkami napadeny, hlízy pro jistotu postříkejte.

Během zimy kontrolujeme oplocení zahrad. Též je nutná kontrola uskladněného ovoce a zeleniny. Veškeré poškozené plody a hlízy odstraníme.

Autor: Petr Kumšta

Děkujeme za příspěvek!