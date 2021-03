Pokračujeme v řezu okrasných dřevin. U ušlechtilých kultivarů odstraňujeme i plané výhony vyrůstající pod místem štěpování.

Rané jarní cibuloviny a rané trvalky se po oteplení snaží rychle prorůst za světlem a vytvářejí pod ochranou slabé žluté výhonky s nedostatkem chlorofylu. Záhon očistíme v závislosti na počasí, sledujeme probouzení rostlin a když se začnou nad povrchem půdy objevovat první nové výhonky, ochranu opatrně odstraníme. Podobně postupujeme i u trvalých okrasných trav. Stará stébla, která v zimě rostlinu chránila, odstraníme těsně u země dřív, než mezi nimi vyrostou nová. Pokud se opozdíme, musíme řezat výš, abychom mladé výhonky nepoškodili.

Všechny druhy mšic přezimují ve stádiu vajíček nakladených do menších skupin na kůře dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich líhnou larvy, které hned začnou sát šťávu z rašících listů. V jarním období se na rostlinách vyvine několik generací mšic. V současné době je možno k ochraně rostlin proti mšicím používat ekologický přípravek, který se získává výtažkem z tropické rostliny Azadirachta indica.

Provádíme preventivní ošetření peckovin proti houbovým chorobám přípravky.

Postupně můžeme vysévat semena rané zeleniny jako např. salát do truhlíků, které umístíme na okenní parapet nebo do vytápěného skleníku. Ve fázi, kdy nám rostlinky tvoří pravé lístky pikýrujeme jednotlivé rostlinky tak, že je rozsazujeme na delší vzdálenost nebo jednotlivě do květináče. Hloubka výsadby se provádí pod děložní lístky, tímto rostlinky zesílí a vytvoří bohatší kořenový systém.

Na počátku rašení ošetřujeme broskvoně proti kadeřavosti listů.

Půdu pod stromy hnojíme kompostem, mělce jej zapravíme do půdy. Slabě rostoucí dřeviny přihnojíme navíc malou dávkou dusíkatého hnojiva.

