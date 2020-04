Bylo to v zimě, v prosinci nebo možná v lednu, a k mému překvapení se ukázalo, že silnice, na níž jsem plánoval stopovat, se teprve staví. Pěšky jsem tak zasněženou krajinou musel ujít podstatně větší kus cesty, než jsem si představoval, ale nakonec jsem se k myslivně přece jenom nějak dostal a v zamračeném dni udělal Prakticou sérii jejích snímků. Fotografie za moc nestály; zasněžená střecha myslivny splývala s mléčně bílou oblohou.

K mokroušské myslivně jsem se tehdy, jako student, trmácel proto, že se v ní narodil a vyrůstal MUDr. Alfred Hořice. K tomuto lékaři a především význačnému ornitologovi, který vybudoval největší sbírku dermoplastických preparátů ptáků (dnes uloženou v Národním muzeu) a spoluzakládal Československou společnost ornitologickou, mám téměř rodinný vztah: Můj dědeček mu ve 20. a 30. letech minulého století pomáhal a lovil ptáky pro jeho sbírku. Činil tak v okolí Mnichova Hradiště, v němž oba žili a odkud pocházím i já. Přes zájem o ornitologii a dědovo vyprávění jsem se tak už na gymnáziu dostal k hořicovskému bádání a to mi vydrželo i první léta na vysoké. Mimochodem, seznámil jsem se díky němu se šéfem Zoologického oddělení Národního muzea dr. Janem Hanzákem, který mě posléze nasměroval do rádia; to je ale jiná historie.

Postupem času jsem shromáždil velké množství vzpomínek a archiválií tak či onak souvisejících s dr. Hořicem. Jenom Čilina mi chyběla – a to byl hlavní důvod oné zimní výpravy. Nebyl ovšem jediný. V předcházející korespondenci s místními patrioty jsem přislíbil udělat o dr. Hořicovi přednášku pro dobrovolné hasiče. Tato přednáška naplánovaná do Tymákova, na který menší Mokrouše navazují a v té době pod něj také administrativně spadaly, se opravdu uskutečnila. I po víc než třiceti letech si živě vzpomínám, jak jsme v tymákovském hostinci po jejím skončení plánovali vybudování Hořicova pomníku. Na prostorné návsi venku před hostincem by pro něj byla spousta místa a jako jeho základ měl posloužit balvan vylámaný při stavbě výše zmíněné silnice.

Celé dlouhé roky jsem se chystal, že se do Tymákova, do Mokrouš a hlavně na myslivnu Čilina pojedu podívat. Nesčetněkrát jsem projel a dokonce i pobýval poblíž, ale nikdy na to nedošlo. Dokonce jsem propásl 150. výročí narození dr. Hořice v roce 2015. Konečně letos, kdy uplyne 75 let od jeho úmrtí, jsem se odhodlal ke své druhé výpravě na Rokycansko. A odhodlal jsem se právě včas: O dva dny později byl kvůli šíření koronaviru omezen volný pohyb osob.

Tentokrát jsem přijel autem, doprovázela mě naše boxerka Eli a na krku jsem měl digitální Leicu. Březnový den byl větrný, ale současně plný slunce. Auto jsem odstavil v Tymákově před branou statku U Balíčků postavenou roku 1858 a kolem obecního úřadu došel k hospodě, kde jsme kdysi vymýšleli Hořicův památník, a k návsi, kde by snad býval mohl stát. S rychle pohasínající jiskřičkou naděje jsem náves obešel a postupně si prohlédl Žižkův památník, památník obětem 1. a 2. světové války a památník husitů. Plán na připomenutí dr. Hořice nejspíš nevydržel ani do rána po mé tehdejší přednášce.

Pokračoval jsem v cestě, z Tymákova přešel do Mokrouš, odkud už bylo mezi domy možno zahlédnout vzdálenou myslivnu, a u kapličky s vročením 1884 odbočil doleva. Po polní cestě jsem došel k okraji lesa, u vysokého dřevěného kříže znovu zabočil vlevo a po pár stech metrech stanul před myslivnou. Ztrácela mezi stromy a keři, jak vysazenými záměrně, tak náletovými, a vypadala opuštěně a zpustle, mnohem hůř než před třiceti lety. Až při bližším pohledu se ukázalo, že úplně opuštěná není a že se někdo pokouší zastavit její zkázu. Řekl bych, že s prozatím nejistým výsledkem.

Pomalu jsem myslivnu obcházel, fotografoval a představoval si, jak asi vypadala v 60. a 70. letech 19. století, kdy v ní – než odešel studovat do Plzně a Prahy a než nakonec natrvalo zakotvil v Mnichově Hradišti – Alfred Hořice vyrůstal. Jak vůbec před 150 nebo 140 lety mohl vypadat život na takovém místě? Nenamlouvejme si, že byl jednoduchý, ale nádherný les i krásný výhled do kraje určitě přes všechny obtíže nešlo nevnímat. Když ke geniu loci místa připočteme povolání jeho otce, není těžké pochopit, z čeho vzešel celoživotní zájem Alfreda Hořice o přírodu.

S vědomím, že důvod k další návštěvě těchto míst už asi mít nebudu, jsem se od nich pomalu odpoutal a lesními cestami, po kterých jistě chodil i malý Alfred, jeho rodiče a sourozenci, zamířil k Rokycanům. Když se po pár kilometrech les znovu otevřel a přede mnou se rozprostřely Rokycany, udělal jsem pár záběrů jejich panoramatu. Pak jsem se otočil a oklikou se vydal zpět do Tymákova. Vzpomínková výprava skončila

Miroslav Bobek