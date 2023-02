Byli tam opravdu skvělí lidé, byla jsem úplně nadšená, jako bych ten den zapomněla na svůj handicap. Nikdo se nepozastavoval nad tím, jak vypadám a že jsem na první pohled „jiná“.

Odpolední program jsme začali energetickým tancem, který nám otevřel srdce, abychom vnímali sami sebe. I další tance mi velmi pomohly k vnímání věcí jinak, než jsem dosud byla zvyklá.

Katka Maxová dokazuje, že dětská mozková obrna není mentální postižení

Navázali jsme nové kontakty, získala jsem nové kamarádky. V jednání jsou další akce, kde bych mohla mít stánek v budoucnu.

Celému týmu organizátorů chci poděkovat za ten den, přineslo mi to další posun. Mám z akce obrovskou radost, vydržela jsem až do konce a bylo to úžasné. Cítím se svobodná. Doufám, že se zase brzy setkáme.

Kateřina Maxová