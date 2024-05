V kategorii G17 bylo přihlášeno devět týmů rozdělených do dvou skupin. Duely se hrály na 2 x 15 minut. Na úvod turnaje vyzvaly mladoboleslavské florbalistky soupeřky z polského týmu MMKS Podhale Nowy Targ. První polovina byla opatrná z obou stran a na úvodní branku si fanoušci museli počkat až do deváté minuty. Florbalovou akademii poslala do vedení Tereza Hrdličková. Druhá polovina byla ze strany Akademie výrazně produktivnější a tak si po závěrečném hvizdu mohla připsat konečné vítězství 6:0.

Druhý páteční souboj proti týmu Snipers Třebíč se nesl v podobném duchu jako ten první. Až první branka Báry Hliboké v závěru první části jakoby vlila čerstvou krev do žil dorostenek z města automobilů. V druhé části se mladoboleslavské florbalistky trefily ještě čtyřikrát a za vítězství 5:0 si připisují další tři body.

close info Zdroj: Tomáš Fidler zoom_in Prague Floorball Cup, 17. - 19. května 2024

V sobotním utkání proti Kadani otevřela skóre Johana Šrajerová z Florbalové akademie již v šesté minutě. Další průběh sice přinesl šance na obou stranách, ale proti vysokému skóre byly brankářky obou družstev. Výhru 2:0 pro Akademii tak pečetila až Tereza Hakenová ve 29. minutě. Mladoboleslavská brankářka Nikola Kašparová si po tomto duelu připisuje třetí vychytanou nulu na turnaji. Závěrečný zápas v základní skupině byl přímým soubojem o první místo ve skupině A.

Soupeřky z Vysokého Mýta své předchozí tři zápasy rovněž vyhrály a oba týmy tak měly po devíti bodech. Z první branky se mohli radovat mladoboleslavští fandové, kteří přijeli podpořit svůj tým - již ve druhé minutě se prosadila Tereza Zvěřinová. Ještě před přestávkou zvyšovala na 2:0 Vendula Řeřichová. Ve druhé části se ještě prosadila dvakrát Bára Chudobová, a protože soupeřky z Mýta dokázaly korigovat výsledek pouze jedním přesným zásahem, Florbalová akademie ovládla po vítězství 4:1 základní skupinu.

close info Zdroj: Tomáš Fidler zoom_in Prague Floorball Cup, 17. - 19. května 2024

V nedělním semifinále na nás čekal tým FD Teplice, který skončil na druhém místě skupiny B. Soupeř se dokázal již ve třetí minutě prosadit a holky z Bolky na tomto turnaji poprvé prohrávaly. V deváté minutě se ovšem trefila Tereza Zvěřinová a skóre bylo srovnáno. Ve druhé části pak roztočily hráčky Akademie florbalový kolotoč a přidávaly jednu branku za druhou. Po vysokém vítězství 7:1 postupuje Mladá Boleslav do finále.

Finálovým soupeřem mladoboleslavských dívek byly Dračice z Kyjova, které vyhrály skupinu B. Tým Akademie, hnán početným fanouškovským kotlem, se dokázal prosadit proti urputnému soupeři v páté minutě, když se přesně trefila Johana Šrajerová. Do přestávky zvýšila vedení ještě Kristýna Halousková. Soupeřky z Kyjova po přestávce snížily na 2:1, ale Akademie si své vedení pojistila dvěma slepenými góly v závěru utkání a po vítězství 4:1 se tak může radovat ze zlatých medailí.