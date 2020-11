Atmosféra večera byla plná podpory a vstřícnosti, šťastných úsměvů i dojetí, a samozřejmě plná krásné hudby – zazněla Brahmsova Slavnostní akademická předehra, Dvořákův Vodník a Smetanova Vltava. Moc rádi na ten večer vzpomínáme a teď ho můžeme (znovu) prožít díky čerstvě dokončenému filmovému záznamu:

https://youtu.be/qamoRCk1kdQ

Budeme moc rádi za jeho šíření ke všem, které by mohl potěšit a podpořit je. A protože je ten záznam částečně „studentský“ – a my jsme pár dnů přes svátkem studentů – napadlo nás vyzvat Vás ke sdílení tohoto záznamu prostřednictvím sociálních sítí (třeba Facebooku Vašich škol atd.) právě v úterý 17. listopadu. Jako hudební oslavu a zároveň připomenutí hodnot umění a spolupráce.

Jedna z mladých hudebnic Společného orchestru popsala svoji tehdejší zkušenost slovy: „Byla to práce, nacvičit všechny skladby. Čím víc času tomu člověk věnuje, tím víc do toho vloží kus sebe. A když potom spolu všichni hrají, ty kusy se propojí a vytvoří hudbu. Cítíte, jak sdílíte tu nádheru s ostatními, jak dýcháte společně, jak vás z toho mrazí a zároveň hřeje. Tento projekt mě utvrdil v tom, že hudba do mého života patří, díky němu jsem mohla hrát s velkými osobnostmi České filharmonie, našla jsem si tu kamarády se stejným zájmem, cílem a touhou, v budoucnu se stejnými vzpomínkami. Zažila jsem radost, únavu, smích a lásku. Část mě tu už zůstane navždy.“

Těšíme se moc, až se Společný orchestr opět bude moci rozeznít!

A mimochodem: moc doporučujeme zhlédnout záznam opravdu až do úplného konce, kde Petr Altrichter svým nezaměnitelným způsobem děkuje jednotlivým nástrojovým skupinám.

Za Českou filharmonii srdečně zdraví

Petr Kadlec, vedoucí oddělení vzdělávacích programů