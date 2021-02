V jiných letech jsme chodili dělat radost do Domova seniorů či DPS dárečky, recitací a zpěvem. To nyní však nebylo možné. Proto jsme se rozhodli připojit k výzvě Sestřičky sestřičkám, ale upravili jsme si ji na Bakovská škola doktorům a sestřičkám Klaudiánovy nemocnice. Poprosili jsme rodiče a prarodiče o pomoc při konání této akce. Pomoc spočívala v upečení cukroví, nákupu čaje, kávy, sušenek a jiných dobrot.

Děti pak ve škole nakreslily krásné obrázky s poděkováním. Zejména našim prvňáčkům se obrázky moc povedly. Cukroví pekly děti s babičkami i maminkami, druháci ozdobili krásné perníčky ve škole. Cukroví napekly i naše paní kuchařky. Patří jim velký dík za to, že se do akce také zapojily. Dárků se sešlo tolik, že se ani nevešly do jednoho auta.

Část jsme odvezli na ARO, další na dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a poslední část dostal domov seniorů Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Všude měli velkou radost za dárky a hlavně za obrázky, které zdobí nástěnky na odděleních. Na Facebooku nemocnice jsou fotografie a poděkování naší škole. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci zorganizovat a udělat radost tam, kde je to nyní nejvíce potřeba.

Autor: Helena Kaluhová