Cílem akce je získat finanční prostředky na asistenčního psa pro 2,5letou Ivanku, která se narodila s rozštěpem páteře a dalšími vývojovými vadami. Odpoledne je určeno pro malé i velké, ale na ty malé čeká doprovodný program. Přichystáno je divadelní představení Nezávislého divadla Tancování s Amálkou a Matějem, malování, venkovní člověče nezlob se a další zábavné aktivity nebo malování na obličej. Chybět samozřejmě nebude ani Ivanka s maminkou, které se na nové kamarády moc těší.

Piknik Ivance pomůže pořídit asistenčního psaZdroj: Jana Jancáková

Přispět Ivance je možné hned několika způsoby. Tím prvním je nákup na bazárku, který bude také součástí akce, kde budou na výběr hračky, oblečení, knížky a další zboží pro děti. Následně je možné zakoupit si piknikový koš z restaurace La Divinita Coffee nebo věnovat finanční příspěvek přímo na konto Ivanky.

Pořadatelé také uvítají jakékoliv zboží, které je možné věnovat do bazárku. Věci je možné nosit v týdnu od 7. do 11. června do knihovny Kosmonosy, resaurace La Divinita Coffee nebo Mateřské školy Kosmonosy.

