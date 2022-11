Podívejte se: Kouř, oheň a rohaté bestie. Olympii obsadili čerti!

/FOTOGALERIE/ Rok se s rokem sešel a je to zase tady. O prvním adventním víkendu do Mladé Boleslavi opět zavítali čerti. V sobotu 26. listopadu 2022 se v OC Olympia Mladá Boleslav na parkovišti uskutečnilo úžasné ohnivé představení skupiny Tomáše Kršně. Poté se do oslnivé šou za rachotu petard, a oblaků dýmu vřítila banda čertů Eligor Krampus. Po venkovním vystoupení následoval průvod ve vnitřních prostorách Olympie, kde čerti řádili a fotili se s diváky. Kníže pekel se s dětmi fotil na pekelném trůnu.

Obchodní centrum Olympia v Mladé Boleslavi obsadil kouř, oheň a parta pekelníků. | Foto: Robert Bursa