Co pomáhá k uzdravení? Žákyně připravily pro pacienty cukroví a přáníčka

Úsměv. Pochvala. Dobré slovo. Pomoc druhým v těžké situaci. To vše dokáže pohladit po duši a udělat den o něco lepším. S tímto mottem se zapojily dívky z Domova mládeže ISŠ Na Karmeli do 3. ročníku charitativní akce Dobrovolnického centra Klaudiánovy nemocnice s názvem „Plníme vánoční přání – hledáme Ježíšky“. Výzvou: Pomozte nám udělat radost lidem, kteří nemohou být se svými rodinami, se žákyně pustily do výroby vánočních přáníček a společně s napečeným cukrovím, vše odnesly do nemocnice.

Dívky z Domova mládeže ISŠ Na Karmeli se zapojily do 3. ročníku charitativní akce Dobrovolnického centra Klaudiánovy nemocnice s názvem „Plníme vánoční přání – hledáme Ježíšky". | Foto: Zuzana Sobotková

Doufáme, že naše přáníčka lidi potěší a dojde k zlepšení jejich tíživé situace. Hodně zdraví, štěstí a splněných přání, přejí v celém roce 2023, žákyně Domova Mládeže, ISŠ Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Dívky z Domova mládeže ISŠ Na Karmeli se zapojily do 3. ročníku charitativní akce Dobrovolnického centra Klaudiánovy nemocnice s názvem „Plníme vánoční přání – hledáme Ježíšky'.Zdroj: archiv domova mládeže Zuzana Sobotková