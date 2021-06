Rozvolňování opatření souvisejících s pandemií covid-19 se týká i sociálních služeb, poskytovaných organizací Luma MB v terénní formě. Nyní již jsou všechny služby poskytovány v plné míře i v domácnostech klientů. Do rodin s ohroženými dětmi, k obětem domácího násilí a trestných činů a k lidem v krizi vyjíždí sociální pracovnice v současné době denně.

Velice si ceníme neustále se rozvíjející spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mladá Boleslav. Společně s pracovnicemi OSPOD jsme nedávno vyjeli do několika sociálně vyloučených lokalit v okr. Mladá Boleslav, a další cesty plánujeme. V určitých případech jsme totiž v aktivizaci rodičů k řešení závažných problémů úspěšnější, pokud je navštívíme společně. Do regionu se například přistěhovaly další rodiny s dětmi, které mají například problémy s nalezením pediatra, volného místa ve škole nebo ve školce, a to i v případě, kdy děti musí plnit povinnou předškolní docházku. V některých případech budou muset rodiče své děti až do září vzdělávat doma, protože kapacity mateřských škol jsou naplněné. V tomto budou potřebovat pomoc a podporu, kterou jsme připraveni jim poskytnout. Všem lidem ve finanční tísni poskytujeme na nezbytnou dobu i materiální pomoc, zejména ve formě potravin, hygienických potřeb a školních potřeb, a to díky spolupráci s Potravinovou bankou Praha.

O pomoc pro potřebné lidi, ať již rodiny nebo jednotlivce z celého regionu, nás žádají i mnohé obce a další spolupracující organizace. Ke krizovým případům vyjíždíme vždy okamžitě.

Nelehké období, kdy jsme s klienty byli nuceni komunikovat zejména distanční formou, a navíc jsme museli pracovat střídavě v režimu home office, jsme úspěšně zvládli zejména díky Nadačnímu fondu Škoda Auto, který nám z Krizového fondu finančně přispěl částkou 50.000,- Kč na nákup pěti notebooků a potřebného softwaru. Notebookem proto mohly být dovybaveny všechny pracovnice. Všem klientům jsme tak mohli pomoc poskytovat distanční formou i v době omezení služeb, a to tak, že z jejich pohledu k žádnému omezení služeb nedošlo. Této pomoci si velice vážíme a srdečně za ni děkujeme.

Autor: Martina Brzobohatá, ředitelka LUMA MB, z. s.