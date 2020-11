Současně s novou orientací myslivosti vznikaly i nové zvyky a tradice, a to místně či krajově a nakonec i celostátně, zejména když se k jejich dodržování programově přihlásila v roce 1923 založená Československá myslivecká jednota.

I ostatní myslivecké organizace, které v současnosti působí na území celé České republiky, zaujímají k zachování mysliveckých tradic stejné stanovisko. (Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Asociace myslivosti ČR; Řád svatého Huberta v Kuksu; Klub svatého Eustacha; Myslivecká matice česká; Asociace profesionálních myslivců atd.)

Za nejvýznamnější z těchto nových tradic lze považovat především hájení zájmů zvěře nejen z hlediska její vlastní existence, ale také z hlediska zvyšování její kvality. Tomu napomáháme a je třeba i nadále napomáhat jednak prosazováním odpovídajících právních norem, ale konkrétně také prosazováním odpovídajících chovatelských záměrů, založených na vědeckých poznatcích.

Jde zejména o zakládání a činnost chovatelských oblastí pro různé druhy zvěře, podporu intenzivních chovů drobné zvěře a také o podporu znovuzavádění již mnohdy mizející zvěře do naší přírody.

Zájmy zvěře při všech legislativních a praktických úpravách musíme nutně a vždy považovat za prvořadé.

Teprve potom je možno brát v úvahu obecné zájmy myslivosti a konečně až v třetí řadě zájmy myslivců či podnikatelů s půdou, honitbami, apod. Velmi diskutovanou otázkou v současnosti je určitá vyváženost mezi počty zvěře a jejím životním prostředím. Konkrétně v případě prostředí lesních porostů či zemědělských kultur, na nichž vznikají působením zvěře škody, ať již zvýšenými stavy některých druhů zvěře anebo při jejím zneklidňování a narušování jejich biorytmů, apod.

Podpora emocí zaměřených proti zvěři, jak je lze pozorovat na straně uživatelů či vlastníků honiteb, nebude tou správnou cestou, která povede k řešení těchto problémů.

Cestou může být pouze vědecký doložený přístup ke konkrétním honitbám, ke konkrétnímu hospodaření a ke konkrétním úkolům, omezujícím škody vznikající na obou stranách (škody způsobené zvěří, ale zároveň i na zvěři) na nějakou únosnou mez. Je třeba připomenout, že vědecký přístup je další z tradic, které nám přinesla moderní doba a kterou je nutno dále podporovat a rozvíjet.

V současné době má hlavní slovo v oblasti myslivosti ve vztahu ke státním orgánům a ve vztahu k veřejnosti doposud největší myslivecká organizace a to Českomoravská myslivecká jednota, z.s..

Tato celostátní myslivecká organizace prochází v současné době jakousi krizí a potýká se s klesajícím stavem členské základny. Tento stav se promítá i do jednotlivých okresů, kde mnohdy dříve početné okresní organizace mají problém ekonomicky udržet svůj chod a vyvstává otázka na slučování menších organizací do větších celků atd.

Obecně vzato je si třeba ale uvědomit, že pokud myslivost a zájmy myslivců nebude v našem státě zastupovat jednotná, akceschopná a opravdu silná myslivecká organizace, může dojít ke stavu, s jakým jsme se setkali kupříkladu v Polsku, kde se myslivost dostala doslova na okraj společnosti. Uvědomme si, že podobou situaci můžeme brzy řešit i u nás.

Je na každém myslivci, aby ukázal, že myslivost má ve společnosti a v péči o přírodu své místo, že myslivci jsou odborně i prakticky způsobilí hospodařit se zvěří a že jsou to právě myslivci, kteří nejen loví, ale také se starají.

A dokáží zasáhnout, i když je třeba řešit krizové situace, jako je africký mor prasat nebo jsou ochotni podílet se na řešení dalších aktuálních problémů, které zatěžují zejména veřejnost a to např. otázka zvyšujících se stavů vlka ve volné přírodě, který začíná páchat škody na soukromých majetcích a začíná se tak stávat i jistým rizikem pro veřejnost. Nemůžeme v žádném případě čekat, že společnost sama pochopí náš význam, musíme to udělat my sami! A jak? Jednoznačně nám může pomoci organizovanost a síla hlasu jednotné zájmové skupiny a propagace myslivosti u veřejnosti.

Miroslav Drahota

Pokračování zítra…