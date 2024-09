Petra Syrovátková dnes 17:52

Linda Syrovátková ze SUP MB TJ Auto Škoda Mladá Boleslav vybojovala na mistrovství světa 2024 ISA World SUP and Paddleboard Championship v disciplíně technical skvělé 7. místo. Linda do Dánska odjížděla s tajným přáním být v top 10,což se povedlo. Naši paddleboardistku čeká ještě start ve smíšené štafetě a poslední den šampionátu pak její nejoblíbenější disciplína sprint.