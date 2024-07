Mladoboleslavský paddleboardový oddíl SUP MB odsadil na MČR skvělé 2. místo v soutěži týmů. Linda Syrovátková získala titul Mistryně ČR a nominaci na Mistrovství světa. Stříbrnou a bronzovou medaili přidali ještě chlapci z kategorie do 12 let Max Hašek a Lukáš Šíp. Velkou pochvalu si zaslouží i dívky do 15 let Julia Tůmová a Eliška Hašková za 8., respektive 9. místo. Body pro tým přidali i trenéři Petra a Miloš Syrovátkovi za 3. místa ve veteránských kategoriích.

Soutěžilo se ve třech disciplínách – long distance na 12 km, technical race a sprint na 200 m a tituly Mistrů republiky se udělovaly za bodový součet všech disciplín. Cíl boleslavské juniorky Lindy Syrovátkové získat titul mistryně republiky se zkomplikoval hned několikrát. V kategorii juniorek byla sice konkurence obrovská, ale Linda byla jedinou Češkou na startu a titul tak mohla získat jen pokud by byla nejlepší i mezi ženami.

Druhým zádrhelem byl páteční závod long distance, kdy Linda projela cílem na skvělém 4. místě (2. Češka), ale těsně před cílovou páskou si klekla na board, což pravidla nepovolují, musela se tak do cíle vrátit a klesla na 5. příčku. V sobotu se celkem dařilo v rozjížďkách sprintu, jenže konkurence byla tak veliká, že Lindiny výkony stačily pouze na finále B, to ale vyhrála a jako lucky looser postoupila do hlavního finále A, kde si dojela pro bronz (1. Češka) a porazila dlouholetou českou jedničku. V neděli pak v technical race si naše závodnice pohlídala postup do finále A, které takticky zvládla na jedničku a k mistrovskému titulu přidala i nominaci na podzimní Mistrovství světa v Dánsku a následně na Floridě, kde si vybojovala právo startovat nejen jako juniorka, ale i v kategorii žen ve všech vypsaných disciplínách.

Boleslavský SUP MB patří k nejmladším a nejmenším paddleboardovým oddílům, ale za tři roky existence už uspořádal 3x závody ČP a jeho závodníci se po loňském 5. místě v soutěži týmů letos posunuli na fantastické 2. místo. Děkujeme za podporu TJ Auto Škoda, městu Mladá Boleslav, firmám Škoenergo a Lasamir.