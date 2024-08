Konkurence a výkonnostní úroveň závodníků na paddleboardové scéně se rok od roku zvyšuje a Českého poháru se pravidelně účastní pádleři z Polska, Slovenska, Německa a Maďarska.

Závodníci z oddílu SUP MB pod TJ Auto Škoda Mladá Boleslav si vedou více než dobře. V mládežnické kategorii chlapců do 12 let zvítězil v letošním celkovém hodnocení ČP Max Hašek a 3. příčku přidal Lukáš Šíp. V dívkách do 15 let bodovaly Eliška Hašková 9. a Julia Tůmová 15. místem a juniorka Elen Fialová 9. místem. Ve veteránských kategoriích obsadili 3. příčky Miloš a Petra Syrovátkovi.

Čerstvá mistryně republiky Linda Syrovátková figurovala před posledními závody na 3. příčce za dvěma polskými závodnicemi a před dvěma juniorkami z Německa, body z posledních závodů jí zajistily vítězství v celkovém hodnocení ČP nejen v kategorii juniorek, ale i v hlavní kategorii ženy OPEN. V hodnocení jednotlivých disciplín Linda suverénně ovládla sprint a technical race a v disciplíně long distance skončila na 2. místě.

Česká závodní sezóna 2024 na Jesenici skončila a několik podzimních závodů bude již počítáno do poháru 2025. Na boleslavskou juniorku ještě ale čekají dva vrcholy letošní sezóny, v půlce září to bude Mistrovství světa - 2024 ISA World SUP & Paddleboard Championship v Dánsku, kam se Linda nominovala v kategorii žen ve sprintu a technical race a v listopadu pak Mistrovství světa - 2024 ICF SUP World Championships na Floridě, kde bude reprezentovat jako juniorka ve všech vypsaných disciplínách.