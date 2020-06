Ležím v trávě na břehu Jizery zaklíněná, po pádu z mostu, mezi kameny. Po obličeji mi stéká krev, ruce odřené, mám asi i další zranění, ale vůbec nic necítím. Kousek vedle sedí s nohou zavalenou těžkým kamenem, roztrženým a naraženým ramenem další zraněná žena a nejdále od nás je třetí zraněný. Má otevřenou zlomeninu nohy a šok…

Ze zásahu u malobělského mostu | Foto: SDH Bakov nad Jizerou

Hýbat se nemůžeme a vzájemně si pomoci už vůbec ne. Kolemjdoucí na mostě si nás všimli a zavolali o pomoc. Byla to chvilka, která se nám zraněným a bezmocným zdá jako věčnost… Jsme pod mostem „z bakovské strany“, kde je dost ztížený přístup velice strmou a úzkou pěšinou, všude okolo nás břeh posetý různě velikými balvany, trávou a hlínou… Velmi náročný terén. Houkají sirény… To je pro nás dobrá zpráva, protože pomoc už je na cestě… Slyšíme velitele zásahu hasičů, kteří dorazili na místo nehody jako první, jak přesně rozděluje úkoly. „Nech mě být, co na mě šaháš?“… “Pane, tady hasiči, co vás bolí?“ … „Dej ty ruce pryč! Co je?“…