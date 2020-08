Celodenní program, který byl ryzí oslavou fotbalu se náramně povedl. Perfektně připravený pažit, výborné občerstvení a ideální meteorologické podmínky pak dokreslily parádní atmosféru, která v areálu po celou sobotu panovala. A že to byla oslava fotbalu, jak se patří, to se dočtete v následujících řádcích.

Již v 9:00 byl zápasový blok zahájen utkáním mladších přípravek, kdy spojené družstvo Jabkenic/ Pěčic porazilo stejně staré souputníky z Luštěnic v poměru 16:1. V tomto zápase nikdy nejde tolik o výsledek, jako o požitek ze hry, které si zúčastněné děti a zejména jejich rodiče jistě užili. Ostatně v navazujícím utkání, které proti sobě odehráli stejná mužstva, avšak o kategorii vyšší tj. starší přípravky, se vítězové vyměnili a to když Luštěnice "pomstili" své mladší spoluhráče a vyhráli tentokráte 12:7.

Ani v tomto zápase nešlo tolik o skóre, jako o radost z fotbalu našich ratolestí. Vyvrcholením mládežnického bloku pak bylo utkání spojeného družstva Jabkenic/ Pěčic se soupeřem z Dlouhé Lhoty. Zajímavé utkání s mnoha hezkými fotbalovými momenty skončilo těsným vítězstvím domácích hráčů v poměru 7:6. Asi nejhezčí fotbalový moment přinesla poslední minuta tohoto zápasu, kdy šikovný mladík (promiňte, jeho jméno neznám), trefil parádní ranou z přímého volného kopu šibenici soupeřovi branky a strhl tak vítězství na stranu svého týmu.

Po bloku utkání obstaraných jabkenickou mládeží a jejími soupeři se dostali ke slovu starší pánové nad 35 let tj. stará garda, která si k výročním oslavám pozvala mužstvo staré gardy sousedních Pěčic a ženské družstvo FC Sporting Mladá Boleslav. Více informací o tomto miniturnaji najdete v sekci stará garda.

Za zmínku stojí příjemné zpestření odpoledního programu, kdy v jeho průběhu vystoupila dívčí skupina mažoretek "Kopretinky" z Dobrovice. Děvčata předvedla krásné synchronizované vystoupení a návštěvníci, kterých se během celého dne vystřídalo ve fotbalovém areálu na 500, si toto vystoupení náležitě užili.

Fotbalový den pak zakončilo přátelské utkání domácích mužů, kteří si pozvali rezervu Bakova nad Jizerou. Více informací o tomto utkání je k nalezení v sekci "A" mužstvo.

V průběhu celého dne byla v areálu k vidění vystava fotografií ze sedmdesátých let až po současnost, k dispozici byl stánek s reklamními předměty s logem klubu, výstava děl se sportovní tématikou z autorské dílny Radka Beneše a v neposlední řadě několik občerstvovacích stanic.

Fotbalový klub TJ Sokol Jabkenice by chtěl tímto poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc, fanouškům a návštěvníkům za účast a podporu, rozhodčím za "spravedlivý metr" a v neposlední řadě jabkenickým hasičům a hasičkám, bez jejichž výpomoci by se neuskutečnila tak skvělá akce, která vyvrcholila večerní zábavou spojenou s živou hudbou v podobě skupiny K-Band, která tak vytvořila pomyslnou tečku za celou akcí a to až do pozdních ranních hodin.

AUTOR: Pavel Fiedler