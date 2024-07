Windsurfaři a kitesurfaři vyplují do olympijských bojů z pláže, ostatní plachetnice jsou umístěny přímo v marině. Také třída 49erFX vyplouvá z mariny. Jedná se o dvouposádkový skif, kde mají obě závodnice k dispozici trapéz, od 49eru, na kterém závodí muži, se liší pouze konstrukcí stěžně a menším oplachtěním. Ovládání této lodě je nejen technicky, ale i fyzicky velice náročné a vyžaduje rychlé reakce posádky. 49erFX má moderní a aerodynamický design a dosahuje vysoké rychlosti. Trup je široký s pevnými bočními křídly, na kterých posádka vyvažuje. Loď má hlavní plachtu a kosatku, při plavbě po větru posádka vytahuje ještě genakr, který je pro olympijské hry v národních barvách.

Zosia Burska a Sára Tkadlecová dokázaly získat těsně před olympiádou kvalitní novou loď. „Jsme s ní naprosto spokojené, už jsme se s ní sžily a jezdí se nám na ní krásně, v tréninkách jsme poměrně rychlé, takže si nemůžeme na nic stěžovat,“ chválí Zosia. „49erFX je hodně technická loď, vše se na ní dá nastavit. Vanty (ocelová lanka, která upevňují stěžeň k lodi) se dají různě nastavit a je možné měnit jejich napětí. Na lodi jich je celkem sedm. Tím se tvaruje stěžeň. To se pak přenáší do tvaru plachet. Každá posádka má vytvořený nějaký svůj vlastní setting, který se mění podle síly větru. My jsme s portugalským trenérem Fernandem našli setting, který nám sedí, takže doufáme, že se osvědčí i při olympijské regatě,“ vysvětlila.

Před každým velkým závodem se lodě měří, posádky musí v podstatě všechno z lodě vyndat, dokonce i lanka, která jsou zapletená, takže příprava na měření trvá dlouho. „Ani tady měření neprobíhalo nijak výrazně jinak než na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Jediné, co tu bylo jiné, bylo, že jsme museli odmontovat také křídla, která se vážila zvlášť, pak se vážila loď, a ještě se kontrolovalo kormidlo. Po měření vždy následuje ta nejotravnější část, kdy se musí všechno zase zpátky namontovat. Musíme to udělat precizně, abychom nic nespletly, aby to všechno drželo a sedělo tak, jak má,“ popsala Zosia.

Holky v Marseille závodily stejně jako Kateřina Švíková už vloni na olympijském Test Eventu, takže si to zde již vyzkoušely. „Byl to přesně stejný formát závodu – tedy pouze jedna loď za každý stát. Všechno probíhalo dost podobně jako při olympiádě. Závod nám moc nesedl, protože tady byl celkem silný vítr a my jsme takové podmínky ještě neměly úplně v ruce, společně se Zosou jsme jezdily teprve rok. Ale za poslední dva měsíce, kdy jsme zde měly tréninky, jsme si to tady oblíbily, máme to tady rády,“ vypráví Sára.

Podle předpovědi to vypadá, že na první závodní dny bude vát jen slabý vítr, protože nad Evropou se drží tlaková výše. „Žádné podmínky nemáme úplně oblíbené, ale myslím, že nám to jde nejlíp právě ve slabším větru,“ dodává Sára.

„Naším cílem je podat co nejlepší výkon, dát do každého momentu všechno – tady a teď! Spousta závodníků přistupuje k olympiádě velmi specificky, klade na ni velký důraz, jsou přemotivovaní a pak dělají chyby, které by v běžném závodě nikdy neudělali. Tady se může stát opravdu všechno,“ říká kouč naší posádky Martin Trčka.