Květuše Burešová se v současnosti věnuje zejména realistické olejomalbě a malbě na hedvábí. „Malování je pro mě důležitou součástí života, dodává mi radost z tvorby, chuť poznávat nové techniky, možnost nových kontaktů, nových přátel, jednoduše řečeno naplno žít.“ popsala své malířské nadšení Květuše Burešová.

Zuzaně Muzikant Jeřábkové v současné době učarovala technika akvarelu. V Mladé Boleslavi vede malířské kurzy, z ryze realistických námětů (portréty, krajina…) přechází občas i do abstrakce. „Často ani nemám představu, jak bude obraz nakonec vypadat. Je to směs nápadu, momentální nálady a pocitů, které ve mně postupně vznikající obraz vyvolává.“ přiblížila tvůrčí proces Zuzana Muzikant Jeřábková.

Výstava obrazů s poetickým názvem Co máme rády? je otevřena do neděle 26. března denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.

Kristýna Frelichová