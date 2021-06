/FOTOGALERIE/ Na oslavu uvolnění opatření covid-19 jsme si zaskočili na oběd do restaurace na vysoko položeném vyhlídkovém místě na samém okraji Příhrazských skal. Skrze skály vedou stezky na okraji pískovcové skalní plošiny, která se pne ve výšce 86–141 metrů nad řekou Jizerou.

Severní Čechy, v popředí rybník Žabakor | Foto: František Hormandl

Otevírají se zde přepychové výhledy do kraje, a to až jihozápadu až skoro po východ. Je to jedno z několika mých zamilovaných míst v naší zemičce. Mockrát jsem tu stál s dalekohledem a vždy jsem si sliboval, že všechna místa, kam dohlédnu se naučím vyjmenovat. Bohužel zatím jsem to zvládl od východu po Ústí nad Labem. Ale také ne vše. Dál, směr České středohoří vyloženě tápu. Je pravdou, že to bývá málokdy zřetelně vidět a těch kopečků je tam pohromadě mnoho.Díky fotoaparátu s výkonným teleobjektivem si dnes dokáži vše hodně přiblížit, ale to mě s pojmenováním moc nepomůže. Výhledy jsou to ale krásné.