Obrazem: V Kolomutech se hrálo prší. Turnaj vyhrál Jiří Ulman

/FOTOGALERIE/ Ve sportovním areálu proběhla na konci roku 2022 další z tradičních kolomutských akcí, a to vánoční karetní turnaj v prší. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů, mužů i žen, kteří bezmála čtyři hodiny bojovali v základních kolech o postup až do finále a do úplného závěru turnaje s tímto výsledkem: na třetím místě skončila Veronika Lhotová, na druhém místě skončil Josef Zboroň a turnaj vyhrál Jiří Ulman.

V Kolomutech se konal turnaj v prší. | Foto: Petr Linhart