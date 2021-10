V úterý 21. září jsme se opět sešli v domě s pečovatelskou službou v Dolním Bousově. Tentokrát to bylo s trampskou písní a našimi hosty byli Karel Mráček a Jiří Pinc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.