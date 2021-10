OBRAZEM: Škola v Horním Bousově dostala ke 130. narozeninám knihu

Budova školy v Horním Bousově stojí již 130 let. Miloslav Ječný prostudoval kroniky a záznamy o této škole a shrnul je do knihy s názvem 130 let školy v Horním Bousově 1981 - 2021. V pátek 22. října 2021 proběhla slavnostní přednáška a zároveň i křest knihy a první prodej zájemcům.