OBRAZEM: Otužilci se ponořili do chladné Jizery, aby změřili síly v plavání

Sobota 15. ledna patřila na mladoboleslavské Krásné louce plaveckým závodům otužilců. Při teplotě ovzduší 4 stupně se do chladné vody, mající teplotu jen 2,4 stupně, ponořilo na 170 závodníků ve věku od 10 do 90 let. Závodit mohli na tratích 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů. Za fotografie ze závodu děkujeme Robetru Bursovi a Petru Linhartovi.

