V neděli 29. srpna oslavilo obchodní centrum Olympia v Mladé Boleslavi 20 let. U příležitosti výročí si mohli návštěvníci užít koncert dívčí skupiny Lollipopz s následnou autogramiádou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.