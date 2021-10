„Za krásného podzimního počasí jim šla práce pěkně od ruky,“ chválila studenty Jana Huzilová. „Všem patří dík i za to, že bude zase tato nádherná řeka našeho regionu a její okolí zářit čistotou,“ dodala.

Také studenti ze SOŠ a SOU Horky nad jizerou se zúčastnili akce Čistá řeka Jizera, která se uskutečnila po celém toku řeky. Tato akce má za cíl vyčistit řeku, její břehy a přilehlá místa od odpadků a věcí, které do přírody nepatří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.