Okolí poděbradského zámku se s desetiletími mění stejně, jako například Jiřího náměstí. Pojďte se projít Poděbrady v proměnách času v naší fotogalerii. Historie může mnohdy užitečně inspirovat. Tentokrát dokonce narazíte na snímky dopravní nehody. Že by si nepozoný řidič četl za volantem dobovou reklamu na ceduli u cesty?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.