Při příjemném povídání a zpívání nám čas utíkal rychle. Pořad komentovali Bea Albrecht a Ota Vaníček. O zvuk se staral Michal Bukovič. Do přípravy a úpravy společenské místnosti se plně pustila Maruška Tolarová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.