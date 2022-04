Na pět desítek účastníků ještě před samotným průvodem otevřelo zlatým klíčem zdejší Literární zastávku a zahájili oficiálně provoz půjčování knížek. Průvod v čele se zajíčkem vyrazil s paní zimou k místnímu dětskému hřišti, kde zimě děti zamávaly a hodily ji do vody. Následoval doprovodný program s jarními soutěžemi, taneční rozcvičkou s kuřátkem a zdobení jarní vrbičky. Místní dětem napekli mazance, beránka i mnoho dalších sladkých dobrot. Všichni na Holých Vrších věří, že zimě odzvonilo a mohou se těšit na hezké jarní počasí. Vítáme tě, jaro, u nás! Společně s vynášením Morany se místní zapojili i do jarního zdobení veřejných míst. Doslova ze dne na den se Holé Vrchy "oblékly" do jarního kabátu. Zdobil se obecní dům, místní kaplička, okolí dětského hřiště i místní zastávka.