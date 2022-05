Vojenské letectvo je vždy jedním z nejdůležitějších prvků armády při obraně státu. A stát na obranu vynakládá obrovské výdaje. Investuje do lidí, techniky a letišť, Vývoj budování letectva ovlivňuje politika a začlenění do vojenských paktů. Za mé kariéry to byla Varšavská smlouva a nyní NATO.