/FOTOGALERIE/ Svou premiéru měla v sobotu 30. října v obci Holé Vrchy akce, která zde ještě nikdy nebyla. V podvečer se konal „Lampionový průvod“ na jehož konci bylo pro děti připravené místo na další část sobotního programu, která nesla název „Uspávání broučků.“ Celý nápad vzešel od místní sousedky, paní Nadi a setkal se s úspěchem.

Lampionový průvod a Uspávání broučků v Holých Vrších. | Foto: Naděžda Wolfová

Akci zveřejnila už několik týdnu předem, a to především proto, aby si děti stihly doma vyrobit broučka. Stačilo k tomu najít hezký kamínek či skořápku a temperami jej dozdobit. Proto mnoho dětí mělo připravenou berušku či mravenečka a v kapse si je přinesly do středu obce, odkud průvod lampionů vyrážel. Po několika minutách dorazil průvod do cíle. Poté nadešla chvíle pro uspávání „broučků.“