Co se nikam nehodí, hodí se do kontejneru. Někdo to ze skrblictví vynáší na půdu, avšak tam se na to stejně zapomene, sedá na to prach a zadělává se tím na problémy budoucím. Málokterý špurk, verk a zgrab to dotáhne na starožitnost.

Děti, které chtějí získat obdiv spolužáků, vynášejí drahé a choulostivé hračky a domácí cennosti ven na chodník. To by se nemělo. Zpátky už se to pak už zpravidla nepřinese. Kamarádíčkové se nabaží, zmizí za nejbližším rohem a společně s nimi zmizí i leccos z neuváženě a neopatrně vyneseného rodinného stříbra.

Někdo vynáší z úřadu věci důvěrné a dopadne to tak, že dříve či později nad ním samým vynáší ortel neúprosný okresní soud.

Kdo se u nás na návštěvě dlouho neomží, nepřijme upřímně míněné pohoštění a ani se neposadí, ten nám vynáší spaní. O to není co stát.

Někdo má ve zvyku nekriticky vynášet jisté věci a lidi až do alelujá, zejména ty, z nichž něco kouká. Sám sebe leckdo neopomine vynášet až do nebes. Nevynesu-li nad sebou slova obdivu já sám, nikdo jiný to za mě neudělá a každý je sám sobě sám sobě nejbližším bližním, ovšem sebechvála smrdí.

Peníze prý nesmrdí. Ani v tenké vrstvě, ani na velké hromadě. Dělat bez skrupulí jen a jen to, co nám vynáší, je rozhodně výnosné, na druhou stranu je to filosofie hokynářů.

Umět vynášet dobré karty a trumfy je chvályhodné tehdy, jestliže se hraje poctivě a netahají-li se cinknutá esa z rukávu. V opačném případě se může falešný hráč dočkat vynesení rozsudku, jak o tom byla řeč výše.

Při požáru se vynášel ze stavení jako první bochník chleba a hned za ním doklady. Všechno ostatní je nahraditelné. Vlastně není: nenahradíš dobrého člověka, jehož čas se naplnil a právě ho vynášejí na poslední cestu. Mladý může, starý musí.

Nedávno jsem slyšel, že v Družci se bude vynášet. Tečka. Napřed jsem tomu nerozuměl. Potom jsem viděl na vlastní oči, co tenhle frazeologismus obnáší. Obec uspořádala rozverný masopustní průvod a sousedé vynášeli před své domy prostřené stoly s lákavými lahůdkami: sekaná, tlačenka, nakrájené uzené, pečeně všeho druhu, obložené chlebíčky, jednohubky, bábovky, koblihy, škvarkové placky, rozmanité zákusky, pivo, víno, slivovice, becherovka… prostě co hrdlo ráčí. Co leží na stole, to je k obecnému použití. Každý z kolemjdoucích si mohl z té vábivé tabule po libosti nabídnout. Známí i neznámí. Kdo se upejpal, do toho to domácí nacpali. Přece nám nedáte košem. Za čtrnáct dní, když jsem vytrávil, vynášeli v Horním Bezděkově, byla i živáňská, guláš a dršťková. Škoda, že mám sice velké oči, které by pořád jedly, ale jenom dva žaludky.

Vynáší se to nejlepší, vynáší se toho dost a vynáší se proto, aby se nic nevrátilo zpátky. V tomhle případě to není plýtvání ani rozmařilost. Největší radost hostitelům udělá, když nic nezbyde. Takové vynášení je všestranně prospěšné: hostitele blaží, pakliže hodně rozdá a strefí se do chuti, obdarovaného těší, pokud hodně oblízne.

Nevolám po tom, abychom si permanentně hráli na pohádky „Beránku, otřes se!“ a „Stolečku, prostři se!“ a abychom, žijíce na vysoké noze, dělali haury. Všechno má svůj čas. Jednou za rok je takový sousedský utužovák spojený s vynášením nicméně vítaný a milý. Kdo není soused, ten se jím rád stane. Příklady táhnou. Ony ty lidové tradice mají hodně do sebe.

Autor: Václav Vodvářka