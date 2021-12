"Byl jsem si pro rybářský lístek v mém bývalém bydlišti, v Mladé Boleslavi. A protože covid-19 zapříčinil to, že i zde se úřaduje Home office, znamená to, že ve vedlejší prodejně vše odevzdáte (projde to kasou) a pro doklady si musíte přijet až příští týden.

Nedá se nic dělat, byl to poslední termín. ale tak jsem to spojil, jako nutné s užitečným a navštívil místa, které mám rád a která se mě z paměti nikdy nevymažou. Je to pár krásných vyhlídek ale také nově vzniklé letecké muzeum, na které jsem se těšil a o kterém se dlouho hovořilo, ale které vzniklo až když jsem byl odstěhovaný (bohužel, také zavřené).

Ostralka, moták, lžičák nebo potápka. Na Žabakor zavítali vzácní opeřenci

Když se vypravíte jen kousek nad Boleslav dostane se vám nádherné vyhlídky na zatím stále ještě zasněžené Krkonoše a když seběhnete kousek dolů, o pár km, do bradleckého lesa, tak je tam krásný pohled na zříceninu Zvířetice ale taky na nedaleký Ještěd.

Jizerky, Krkonoše a Český ráj zde máte jak na dlani. Škoda že ta viditelnost nebyla až tak super, no dělal jsem co jsem v dané chvíli nejvíc dokázal. Není všem dnům konec, zase se tu někdy zastavím, ale už to asi se sněhem nebude."

Autor: František Hormandl

Panu Hormandlovi za poskytnuté fotografie mnohokrát děkujeme. Máte i vy svá oblíbená místa v Mladoboleslavském okrese? Pošlete nám fotografie na e-mail michaela.barvova@denik.cz.